Denizli'den tarihi zafer

Süper Lig’de zirve adayı Trabzonspor’u geriye düştüğü maçta 2-1 yenen yeşil siyahlı ekip, Karadeniz’de 2. kez kazanırken, 10 yıl 298 gün sonra deplasmanda galip gelip destan yazdı

RODALLEGA

ÖZDİLEK

por Toto Süper Lig'de zirve adaylarından Trabzonspor'u geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 yenerek flaş bir skora imza atan Yukatel Denizlispor'da büyük coşku yaşanıyor. Horozlar, Trabzonspor'a karşı deplasmanda 2. kez galip gelmeyi başardı. İki takım 55. kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili takımın ezici üstünlüğünün olduğu maçlarda 12 kez galip gelen, 11 kez berabere kalan ve 32 kez mağlup olan yeşilsiyahlılar, Trabzon'da oynadığı 36. müsabakada 2. kez 3 puan sevinci yaşadı. Horozlar, 21 maçı kaybetti, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.Denizlispor, Trabzonspor'u 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de 2-0'lık sonuçla dize getirmişti. 21 Şubat 2009'da Özden Öngün, Burak Akyıldız, Wescley Goncalves, Dzemal Berberovic, Ozan Özkan, Çağlar Birinci, Ibrahima Bangoura, Güray Vural, Douglas Braga, Darryl Roberts, Emil Angelov'dan oluşan kadrosuyla Hüseyin Avni Aker Stadı'nda mücadele eden yeşil-siyahlılar, 15. dakikada Angelov ve 60'da Bangoura'nın golleriyle tarihinde ilk kez güçlü rakibini deplasmanda mağlup etmişti.Yukatel Denizlispor'da, Trabzonspor deplasmanında 56. dakikada sarı kart gören tecrübeli defans oyuncusu Mustafa Yumlu, cezalı duruma düştü. Gençlerbirliği, Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Trabzon'da 4. sarı kartını gören Mustafa, hafta sonunda Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.Rodallega haftalardır süren gol orucunu eski takımı Trabzonspor'a attığı 2 golle sonlandırdı. Rodallega, eski takımı Trabzonspor'u yıkan isim olurken, attığı gollerden sonra sevinçlerini abartılı yaşamadı. Attığı gollerden sonra tribünlerin tepkisini çekmek istemeyen Rodigol, bordo-mavilileri de teselli etmeyi unutmadı. Kolombiyalı oyuncu, maçtan sonra tribünlerden büyük alkış aldı.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: "Tebrikler çocuklar. Gururumuzsunuz."AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök: "İyi bir oyunla Trabzonspor'u deplasmanda yenen Denizlisporumuzu tebrik ediyorum."AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: "Deplasmanda Trabzonspor'u mağlup eden Yukatel Denizlispor'umuzu kutluyorum."Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: Trabzon'dan 3 puanla dönen Denizlisporumuzu gönülden kutluyorum."Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: "Denizlisporumuzu yürekten kutluyorum. Tüm Denizli el ele, birlikte büyük zaferlere."Çalıştırdığı takımlarla Trabzon'da hiç galibiyet elde edemeyen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ilki yaşadı. Özdilek, "Oynanan maçlar Trabzon adına maçı önemli hale getirdi. İstediğimiz gibi başlamadık. 20-25 dakika Trabzon topa sahip gibi gözüktü ama bu bizden kaynaklandı.Top kayıpları yaşadık ve golü de yedik. Oscar'ın girişiyle hakimiyet bize geçti. İstatistiklere göre çıkan 3 takımdan 2'si bir alt lige gidebiliyor. 10 yıl sonra çıkan Denizlispor var. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Her alacağımız puan bizim ligdeki yerimizi sağlamlaştıracak. Havalara uçmadan ÖZDİLEK sağlam şekilde gitmeye çalışacağız" dedi.■ SEBAHATTİN ALP