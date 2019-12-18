Gaziantep FK-Kırklarelispor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Gaziantep FK, Kırklarelispor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

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