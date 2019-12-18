Gaziantep FK-Kırklarelispor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Gaziantep FK, Kırklarelispor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
CANLI YAYIN
18.12.2019, 14:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Gaziantep FK, Kırklarelispor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
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