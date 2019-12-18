Göz-Göz’ün gözü kara

Sarı-kırmızılılar, 21 milyon Euro’luk piyasa değeriyle kendisinden daha maliyetli Trabzonspor ve Alanya’yı dize getirirken Fenerbahçe’yi ise elinden kaçırmıştı. Sahaya yüreğini koyan İzmir ekibi, sahada futbol dersi verirken yeni hedefi ise 122 milyon 650 bin Euro değeri ile en pahalı takım olan Galatasaray'ı eli boş göndermek

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, düşük maliyeti ile devlere kafa tutuyor. Mütevazi kadrosu ve bütçesiyle ligde savaş veren Göztepe, kendisinden kat be kat değerli şampiyon adayı olan ekipleri dize getirmeyi başardı. DEĞERİ 21 MİLYON EURO

Ligde 15. hafta mücadelesinde Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göz-Göz, Alman sitesi transfermarkt verilerine göre 21 milyon 350 bin Euro piyasa değerine sahip. Rakibi Galatasaray ise 122 milyon 650 bin Euro ile ligin zirvesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar kendisinden neredeyse 7 kat kat değerli şampiyon adayı rakibini taraftarlarının desteği ile dize getirip zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. 14 haftalık süreçte İzmir ekibi, 70 milyon 100 bin Euro değerindeki Trabzon ve 23 milyon 480 bin Euro değerindeki Alanya ve 23 milyon 280 bin Euro değerindeki Konya'yı mağlup etmeyi başarmıştı.



F.BAHÇE ZOR KURTULDU

Göz-Göz bu sezon 90 milyon 800 bin Euro değerindeki F.Bahçe ile berabere kalarak yıldızlar topluluğu rakiplerine karşı para değil, yüreğini ortaya koydu. Ligde 10. sırada yer alan ve ikinci yarıda yeni stadına geçiş yapacak olan Göztepe'nin Avrupa hedefinde söz sahibi olması için de G.Saray maçı büyük önem taşıyor.



BURAK HAKERLER