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-Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe-Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18.12.2019, 15:06

5. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Rövanş mücadelesinde evinde 'ü konuk edecek. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, tur için sahaya çıkacak. Peki Göztepe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe evinde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Turun ilk maçında Göztepe, İstanbul'dan 2-1'lik galibiyet ayrılmış ve avantajı sağlamıştı. Öte yandan mücadelenin başalama sati 18:30 olarak belirlenmişti.

GÖZTEPE-KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe-Fatih Karagümrük arasında saat 18.30'da oynanacak maç, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

İşte muhtemel 11'ler;

Göztepe: Göktuğ; Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren.

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