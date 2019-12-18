Göztepe-Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Rövanş mücadelesinde Göztepe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, tur için sahaya çıkacak. Peki Göztepe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe evinde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Turun ilk maçında Göztepe, İstanbul'dan 2-1'lik galibiyet ayrılmış ve avantajı sağlamıştı. Öte yandan mücadelenin başalama sati 18:30 olarak belirlenmişti. GÖZTEPE-KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA? Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe-Fatih Karagümrük arasında saat 18.30'da oynanacak maç, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. İşte muhtemel 11'ler; Göztepe: Göktuğ; Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren.