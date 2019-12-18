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kupada tur için sahada

Göztepe kupada tur için sahada
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında bugün İstanbul'da 2-1 yendiği Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren orta saha oyuncusu Poko zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Göztepeli taraftarlar ise maçı 11 TL karşılığında sadece kapalı tribünden izleyebilecek. Cumartesi günü Süper Lig'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, Karagümrük karşısında genç ve yedek ağırlıkla kadroyla sahaya çıkacak.
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