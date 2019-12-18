Guilherme Kartal oluyor

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a karşı forma giyen Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme, siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızları arasında gösterilen Yeni Malatyaspor'un başarılı oyuncusu Guilherme'nin transferini Ocak ayında gerçekleştirmek istiyor. Sezonun geri kalan bölümünde ligde ve kupada 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen Guilherme için yönetime olumlu rapor verdi. Malatyaspor'da Benevento'dan kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Guilherme de siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor.



ŞARTLAR ZORLANACAK

Malatya'da mutsuz olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Brezilyalı, yönetime ayrılmak ve Beşiktaş'ta forma giymek istediğini iletti. Abdullah Avcı'nın daha önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de kadroda görmek istediği Guilherme için yönetim şartları zorlama kararı aldı.