Kadere bak!

Süper Lig'de gözler Cumartesi günü oynanacak olan Göztepe-Galatasaray maçına çevrilirken, İstanbul ekibinin ünlü teknik direktörü Fatih Terim İzmir'de kader sınavlarından birine çıkacak. Türkiye'de, uzun süre görev yaptığı Galatasaray'ın dışında Ankaragücü ve Göztepe'de görev yapan Terim, geçen hafta eski takımı Ankaragücü karşısında 2 puan kaybederek eleştirilerin odak noktası olmuştu. Bu haftada ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Göztepe'ye rakip olacak olan Terim için İzmir ekibi sürpriz hazırlıyor. Sarı-kırmızılıların, Galatasaray'a çelme atması halinde Fatih Terim'in koltuğunu kaybetme ihtimali artacak. Daha önce G.Saray forması giyen Eren ve Yasin'in ise yine bu maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.