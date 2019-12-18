Kupada müthiş gün

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur rövanş maçlarında heyecan devam ediyor. Erzincan-Beşiktaş ile İstanbulspor - F.Bahçe maçları A Spor’dan yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarında heyecan ve çekişme devam ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maçlarda 32 ekip son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda, rakiplerini eleyen takımlar son 16'ya kalacak. Avrupa Kupalarına ulaşmanın en kısa yolu olarak gösterilen kupada bu yıl gruplar yok. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak final maçıyla sona erecek. Kupaya 4. turdan katılan ve 2. Lig ekibi Tarsus'u 3-1'lik skorla eleyen F.Bahçe yarın ilk maçta 4-0 yendiği İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak maçı hakem Emre Malok yönetecek.



KANARYA İDDİALI

Müthiş mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile oynanan kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 maç ceza alan F.Bahçe'de taraftarlar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçı izleyebilecek.



FENER AVANTAJLI

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık, Zajc, Hasan Ali ile Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.