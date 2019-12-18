Loic Remy hamlesi

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil Fransız ekibi Lille forması giyen golcü oyuncunun menajeri ile transfer için bağlantıya geçti

Süper Lig'de 2. yarıda hizmete açılacak yeni stadını yıldız bir golcü ile taçlandırmak isteyen Göztepe'de yönetim transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekibin listesinin 1 numarasında Lille forması giyen Fransız futbolcu Loic Remy var. Eren Derdiyok ile yolları ayırmaya hazırlanan Göz- Göz'de, Başkan Sepil, 32 yaşındaki yıldız golcünün menajeri ile bağlantıya geçip pazarlıklara başladı.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için nabız yoklayan Başkan Mehmet Sepil, uygun bir bonservis bedeliyle transferi sonlandırıp, taraftarlara Ocak ayında bir hediye vermek istiyor. Transferin 1 hafta içinde netliğe kavuşması beklenirken Başkan Sepil futbolcuyla yakından ilgileniyor.



KARİYERİ OLDUKÇA PARLAK

Fransız loic Remy kariyeri ile göz kamaştırıyor. Lille formasıyla ligde 10, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıkan Remy, toplam 4 gol kaydetti. Futbola ülkesinde Olympic Lyon ekibinde başlayan deneyimli golcü, Lens, Marsilya, Newcastle United, Chelsea, Las Palmas ve Getafe'de de forma giydi. Remy, santrfor mevkiinin yanı sıra her iki kanatta da oynayabiliyor.