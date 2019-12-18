Onyekuru Fener’e geliyor!

G.Saray’ın Monaco’dan kiralamak istediği yıldız için F.Bahçe de devrede

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Monacolu eski oyuncusu Onyekuru için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Cim-Bom'un geçen yılki şampiyonluğunda önemli rol oynayan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Anderlecht'in sezon başında Monaco'ya sattığı Onyekuru yeni takımında huzursuz olduğunu ve ayrılmak istediğini yönetime iletmiş bunun üzerine Galatasaray Nijeryalı yıldızı kiralamak için harekete geçmişti. Nijerya basınında çıkan haberde, Onyekuru için Fenerbahçeli yöneticilerin hem Monaco kulübü ile hem de futbolcu ile görüşme yaptığı, 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.



JARDİN DE "GİTSİN" DEDİ

Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşamayan ve neredeyse 1.5 sezondur kadroya bile alınmayan Onyekuru takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmiş Jardin de karara olumlu yanıt vermişti. Sezon başında 13.5 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer olan Onyekuru, kariyerinde 136 maça çıkarken 56 gol kaydetti. Nijerya Milli Takımı'nda da 6 kez forma giyen genç yıldız 1 gol kaydetti.