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’un intikamı

Rodigol’un intikamı
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Rizespor ve Gaziantep'i yenip Başakşehir'i elinden kaçırdıktan sonra Trabzonspor'u Trabzon'da yenen Denizlispor adını- Türkiyegündemineyazdırdı. Horozlar güçlü rakibini hem de deplasmanda 10 yıl 298 gün sonra yenerken maça Rodallega damga vurdu. Attığı iki şık golle Trabzon'u yıkan adam olan Kolombiyalı maç sonunda ilgilinç açıklamalar yaptı. Haftalardır suskun kalan ancak eski takımı Trabzon'a patlayan Rodigol lakaplı yıldız futbolcu, "Benim için özel bir maçtı. Attığım gollerle kazanmak da bana ayrıca mutluluk verdi" dedi.

AĞAOĞLU'NA GOLLÜ CEVAP
Trabzonspor'a attığı gollerden sonra sevinmediğine dikkat çeken Rodallega, "Sevinmedim çünkü burada ekmek yedim. Ben sezon başında Trabzon'da kalmak istemiştim ama başkan Ahmet Ağaoğlu beni istemedi. Bu Ağaoğlu'na da cevap olmuştur. Denizlispor'da mutluyum" dedi.
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