Sarayköy minderden 5 madalyayla döndü

Sarayköylü güreşçiler, Uşak'ta düzenlenen Ege Güreş Grup müsabakalarından 5 madalya kazandı. Aydın, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Afyon, Kütahya ve Uşak il karmalarından yaklaşık 180 sporcu yarışmalara katıldı. İlk düdükle beraber kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yarışma sonunda 5 Sarayköylü güreşçi derece yaparak ilçeye döndü. Denizli Karması Grekoromen Güreş Takımı'nda yer alan Tosunlar Ortaokulu öğrencileri Orbey Komkeser ve Zeki Ekici üçüncü, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğrencisi İbrahim Şahin üçüncü, Denizli Güreş Eğitim Merkezi öğrencileri Sarayköylü Orçun Gencer ikinci, Deniz Şahin üçüncü olup madalyaları topladı.



■ SEBAHATTİN ALP