  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Sarayköy minderden 5 madalyayla döndü

Sarayköy minderden 5 madalyayla döndü

Sarayköy minderden 5 madalyayla döndü
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Sarayköylü güreşçiler, Uşak'ta düzenlenen Ege Güreş Grup müsabakalarından 5 madalya kazandı. Aydın, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Afyon, Kütahya ve Uşak il karmalarından yaklaşık 180 sporcu yarışmalara katıldı. İlk düdükle beraber kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yarışma sonunda 5 Sarayköylü güreşçi derece yaparak ilçeye döndü. Denizli Karması Grekoromen Güreş Takımı'nda yer alan Tosunlar Ortaokulu öğrencileri Orbey Komkeser ve Zeki Ekici üçüncü, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğrencisi İbrahim Şahin üçüncü, Denizli Güreş Eğitim Merkezi öğrencileri Sarayköylü Orçun Gencer ikinci, Deniz Şahin üçüncü olup madalyaları topladı.

■ SEBAHATTİN ALP
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarayköy minderden 5 madalyayla döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN