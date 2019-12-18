LUYİNDAMA'NIN sakatlığı nedeniyle stoper arayışlarını hızlandıran G.Saray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Jan Vertonghen için devreye girdi. Sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi bitecek olan Vertonghen'in transferi için düğmeye basan Galatasaray Fenerlileri kızdırdı. Vertonghen'in menajerinden olumlu geri dönüş alan Galatasar yönetimin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip tecrübeli stoperin transferi bitirmek için harekete geçti.
Savaşın nedeni Vertonghen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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