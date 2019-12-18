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- (CANLI)

Sivasspor - Esenler Erokspor (CANLI)

18.12.2019, 16:34

'nda 5. tur mücadeleleri devam ediyor. 2-0'ın rövanşında evinde 'u konuk ediyor. Tarihte ikinci kez karşı karşıya gelen Sivasspor ve Esenler Erokspor, bu karşılaşmayı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynuyor. Karşılaşmanın canlı yayını ve tüm golleri haberimizde...

CANLI YAYIN

Süper Lig'in lideri Sivasspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kırmızı-beyazlı ekip deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin rövanşında, evinde Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Saat 16.30'da başlayan karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Fatih Aksoy, Paul Papp, Ziya Erdal, Isaac Cofıe, Armin Derlek, Abdou Razack Traore, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Arouna Kone

Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü, Erhan Karayer, Berkay Çakır, Gökcan Gelmen, Sinan Morgil, Melih Kabasakal, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman, Emre Adiloğlu, Halil Çelik, Abdurrahman Kuyucu

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