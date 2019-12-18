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ikinci devreye odaklandı

Turgutluspor ikinci devreye odaklandı
Giriş Tarihi: 18.12.2019
3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda 1877 Alemdağspor'u yenerek 30 puanla devreyi üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da, teknik direktör Cüneyt Biçer, yeterli takviyeleri yaparak ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında arzu ettikleri fazla puanları toplayamadıklarını belirten Biçer, "Özellikle sahamızda çok puan kaybettik. Ligin ikinci yarısı öncesinde sporcularımıza 5 gün izin verdik. Cumartesi günü yeniden toplanarak idmanlara başlayacağız. Eksik olan yerlere takviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yıla daha güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz. Tek hedefimiz 2. Lig" diye konuştu. Kasaba'da, oyunculara 1 hafta izin verildi.

■ İLKER UYAR
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