Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta kısıtlı imkanlarla mücadele eden Bölmespor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Manisa'da Sanayispor'a karşı 3-2'lik skorla elde etti. Sahasındaki 1-0'lık Salihli Belediye galibiyetinin ardından bu sezon 2. kez 3 puanla tanışan kırmızı-siyahlılar, son sıradan kurtulup ilk devreyi 7 puanla 13. sırada tamamladı, kurtuluş yolunda ümitlendi. Teknik patron Hasan Özdemir, "Oyuncularımı saha içersindeki azimleri ve ortaya koydukları mücadele için kutluyorum. Kısıtlı imkanlar dahilinde çocuklar ellerinden geldiğince mücadele ediyor, onlara güvencim ve inancım sonsuz. İnşallah Uşak halkı, bizi yardımcı olur" dedi.
■ SERVET SARUN
■ SERVET SARUN
Usak Bölmespor’un mucizevi galibiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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