Ahmetli Belediye adım adım BAL’a

Manisa Amatör Süper Ligi’nde Killik’i 7-3’lük farklı skorla yenen kırmızı-beyazlı takım, zirveye göz dikti

Ahmetli Belediyespor, Manisa Amatör Süper Ligi'ne damga vuruyor. Hafta sonunda taraftarları önünde Killikspor'u 7-3'lük farklı skorla mağlup eden kırmızı-beyazlılar, lider Bieksper Hacırahmanlıspor'un ensesine yapıştı. 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberliği bulunan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Ahmetli Belediyespor, 34 golle en golcü takım olarak dikkat çekerken, averajla ikinci sıraya yükseldi. Ahmetli Belediyespor, Gördes Belediye'yi 3-2, 1975 Maltaspor'u 8-0, Kocaçeşmespor'u 3-0 (Hükmen), Kırkağaç Acar İdmanyurdu'nu 1-0, Kulaspor'u 4-2, Aşağı Çobanisa Belediye'yi 3-1 ve Killikspor'u 7-3 yendi, Donatımspor, Turgutlu İstasyon Gençlik ve Bieksper Hacırahmanlı'yla 1-1, Karaköyspor FK'yla 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ilk devrenin son maçında hafta sonunda Alaşehir Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkan Selami Çardak, "Hedefimiz tarihimizde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak. İnandık, başaracağız" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK