Aydınspor Play-Off yarısını bırakmıyor

Aydın Amatör Süper Lig B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Aydınspor, Kardeşköyspor'u 5-2'lik skorla yenip, Play-Off ateşini yaktı. Siyahbeyazlılar, Şahin Öğmen (3), Emir Utku ve Buğra Öcalan'ın golleriyle coştu. Bu galibiyetle Aydın puanını 11'e yükseltirken, ilk yarının son haftasında kendisi gibi şampiyonluk adayı Aydın BŞB ile oynayacağı maça moralli hazırlanıyor.



■ KAZIM YÖRÜKCE