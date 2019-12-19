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Bayındır’ın inancı tam

Bayındır’ın inancı tam
Giriş Tarihi: 19.12.2019
İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda şampiyonluk savaşı veren Bayındırspor, deplasmanda Çeşme Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp liderlik koltuğunu Halilbeyli'ye kaptırdı. Kulüp başkanı Ahmet Toru, "Şampiyon olacağımıza inancımız tam. İki takviye yapmayı planlıyoruz. Fırtına gibi esen bir Bayındırspor izlettireceğiz" dedi.

■ NADİR UYSAL
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