İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda şampiyonluk savaşı veren Bayındırspor, deplasmanda Çeşme Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp liderlik koltuğunu Halilbeyli'ye kaptırdı. Kulüp başkanı Ahmet Toru, "Şampiyon olacağımıza inancımız tam. İki takviye yapmayı planlıyoruz. Fırtına gibi esen bir Bayındırspor izlettireceğiz" dedi.
■ NADİR UYSAL
■ NADİR UYSAL
Bayındır’ın inancı tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.