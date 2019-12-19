Çetin: Limit artırımı işimize yaramayacak

TFF harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması ile ilgili konuşan Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, bu karara karşı olduklarını belirterek, "Bence o yüzde 30 da olmamalı" şeklinde konuştu. Çetin, "Bizim zaten harcama limitimiz yüzde 30'un da altında. Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor. Harcama limiti hiç artırılmamalıydı. Biz kulüp olarak yüzde 30'a bile karşıyız. Bu limitleri kesinlikle aşmamak lazım. Altyapıdan yeni oyuncular çıkarmalıyız. Yetiştirdiğimiz futbolcularımızı sahaya sürmeliyiz. Yabancı futbolcuların da sayısı arttı. Onların da buraya geliş hedeflerinde sadece para kazanmak var. Bu karar kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize yaramayacak" dedi.