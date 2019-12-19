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Cevat Akşit ve Pamukkale zirvede

Cevat Akşit ve Pamukkale zirvede
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan üniversite öğrencileri arasındaki basketbol turnuvası sona erdi. 6 takımın katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Final maçları sonrası dereceye giren takımlar belli oldu. Sahada rekabet, dışarıda dostluk görüntüleri oluşması turnuvada dikkat çeken unsur oldu. Kaybedenin kazananı alkışladığı maçlar sonrası şampiyonluğa erkeklerde ulaştı.. İkinciliği İbni Haldun Yurdu, üçüncülüğü ise Çivril Yurdu elde etti. Kızlarda ise Pamukkale Yurdu birinci olurken, Biruni Yurdu ikinci, Fatma Yıldız Hanım Yurdu ise üçüncü oldu. Sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sezon içerisinde farklı branşlarda yapılacak turnuvalarla öğrencileri spor alanlarında görmek istediklerini kaydetti.

■ SEBAHATTİN ALP
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