Galatasaray, Ekvadorlu 10 numara Cazares, F.Düsseldorf takımından Amed ve P.Ferreira’dan Diaby’nin peşine düştü
Devre arasında kadrosunu güçlendirme planları yapan G.Saray, birçok isimle temas halinde. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilya'nın Atletico MG takımında forma giyen Ekvadorlu 10 numara Juan Cazares'i de yakın takibe aldığı bildirildi.
6 GOL 1 ASİST
Brezilya'da sezonu 6 gol ve 1 asistle bitiren 27 yaşındaki oyuncunun gol yıllarında etkili olması da bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Futbola ülkesinde başlayan Juan Cazares, River Plate, Independiente, Banfield ve son olarak Atletico Mineiro forması giydi. geçiyor.
6 GOL 1 ASİST
Brezilya'da sezonu 6 gol ve 1 asistle bitiren 27 yaşındaki oyuncunun gol yıllarında etkili olması da bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Futbola ülkesinde başlayan Juan Cazares, River Plate, Independiente, Banfield ve son olarak Atletico Mineiro forması giydi. geçiyor.
Cim Bom’da aday bolluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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