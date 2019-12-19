Deplasmanın kralı Horoz

Süper Lig'de zirve adaylarından Trabzonspor'u geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 yenerek flaş bir skora imza atan Yukatel Denizlispor, gurbette bir başka oynuyor.. Mehmet Özdilek yönetiminde şaha kalkan Y.Denizlispor, şampiyonluk adayı Trabzon’u deplasmanda yenip, dış sahanın en başarılı takımı oldu.

Süper Lig'de zirve adaylarından Trabzonspor'u geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 yenerek flaş bir skora imza atan Yukatel Denizlispor, gurbette bir başka oynuyor. Horozlar, iç sahada 7 maçta 7 puanla 14. sırada bulunurken, dış sahada ise ligin en çok puan toplayan takımı olarak dikkat çekiyor. Yeşil-siyahlılar, deplasmandaki 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti 14 puan topladı ve deplasman puanlarına göre ligin zirvesinde yer aldı. Dış sahada Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni 2-0, Gaziantep Futbol Kulübü ve Trabzonspor'u da 2-1 yenen Denizlispor, Göztepe ile golsüz, İstikbal Mobilya Kayserispor'la da 1-1 berabere kaldı. Sadece Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a gurbette boyun eğen yeşil-siyahlı takım 10 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Dış sahanın en başarılı takımı Trabzonspor'u deplasmanda yenerek dış sahanın kralı oldu.



'İKİ MAÇI KAZANACAĞIZ'

Teknik direktör Mehmet Özdilek, takımına övgüler yağdırdı. Oyuncuların çok iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Özdilek, "Trabzon'da oyunun iki yönünü de iyi oynamamız gerekiyordu. Sadece savunma yaparak Trabzon deplasmanından çıkamazdık. Konsantrasyonumuz çok yüksekti. Çok kaliteli futbolcularımız var. Düşündüğümüz ve kurguladığımız birçok şeyi oyuncularımız sahaya yansıttı. Son iki maçımıza aynı istek ve özgüven ile çıkacağız. Hedefimiz önümüzdeki tüm puanları almak" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP