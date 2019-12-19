Didimspor çok mutlu

Didimspor, Aydın Süper Amatör Lig A Grubu’nun ilk devresinde fırtına gibi esti. . Aydın Amatör Süper Lig A Grubu’nda ilk devreyi zirvede tamamlayan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk havasına girdi ve gözünü BAL’a dikti.

Didimspor, Aydın Süper Amatör Lig A Grubu'nun ilk devresinde fırtına gibi esti. Grupta oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, yenilgi yüzü görmedi. 8 maçta 22 gol atıp 5 gol yiyen lider Didimspor, topladığı 22 puanla en yakın rakibi Kuşadasıspor'un 4 puan önünde devreyi avantajlı tamamladı. Son haftayı bay takım olarak geçirecek olan Didimspor, hafta sonunda Koçarlı Menderspor'u evinde 3-0 mağlup etti, taraftarlarına 3 puan sevinci yaşattı. Didimspor Kulüp Başkanı Deniz Polat, "Bizim sezon başı hedefimiz şampiyonluktu. Planladığımız yerde ligin ilk yarısını bitirdik. Bir Germencik beraberliği dışında kaybımız yok. 4 deplasman ve 3 iç saha maçı oynadık. Ligin ikinci yarısında 5 maç içeride 3 maç dışarıda olacak. olacağız. Devre arasında 2-3 nokta transfer yapacağız. Bu ligi domine edecek takım kurduk. Hedeflerimize doğru emin adımlarl