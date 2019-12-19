Fenerbahçe’de gündem sol bek

Sarı-lacivertliler, Milan takımında forma giyen Rodriguez’i renklerine bağlamak için atakta

Fenerbahçe yönetimi sol bek arayışlarını hızlandırdı. Talip olduğu isimlerle ilgili orta yolu bulamayan sarılacivertliler, Milan'da oynayan Ricardo Rodriguez'de karar kıldı. İtalyan ekibinin 2017 yılında Wolfsburg'dan renklerine bağladığı oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulurken gelen tekliflere açık olduğu öne sürüldü. Bur süre önce F.Bahçe'nin ezeli rakiplerinden G.Saray'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki hafta içerisinde nabız yoklanacağı konuşuluyor.



KİRALAMAK İSTİYOR

1.80 metre boyundaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen F.Bahçe, Rodriguez'i de ikna ederse bu transferde mutlu sona ulaşacak. Kanarya'nın bu transferi çözer çözmez bir de golcü alması bekleniyor.