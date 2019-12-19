Göztepe’den aynı tarife

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Göztepe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan İzmir temsilcisi ikinci maçta da sahadan aynı skorla ayrıldı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Göztepe, İzmir'de Karagümrük'ü 2-1 yenerek turu geçen taraf oldu. Göztepe maça oldukça baskılı başladı. Maçın 27. Dakikasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin'in şutunda top üst direkte patladı. Karambolde önce Mossoro ve ardından Eren pozisyonu değerlendiremedi. 39'da Göztepe kontratağında Yasin'in pasında Eren rahat pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 41'de Karagümrük atağında top Leo'nun eline çarpınca hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Sercan skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.



MOSSORO PERÇİNLEDİ İKİNCİ

yarıya da her iki takım temkinli başladı. 65'te Muhammed'in pasında Sercan'ın şutunda kaleci Göktuğ topa sahip oldu. 77'de Berkan'ın soldan ortasında Mossoro boş pozisyonda topu kafayla filelere gönderdi: 2-1. 80'de Muhammed topu yandan auta atarak mutlak golü kaçırdı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Göztepe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya adını yazdırdı.



ROTASYONLU KADROYU TERCİH ETTİ

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında karşılaştığı Karagümrük mücadelesine rotasyonlu kadro ile çıktı. Hafta sonu Galatasaray ile son derece önemli bir mücadeleye çıkacak olan İzmir temsilcisinde teknik patron as oyuncularını dinledirdi. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan, ikinci yarıda sakatlık yaşayıp oyundan çıkarken oyuncunun önemli birşeyinin olmadığı öğrenildi.