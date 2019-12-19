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Gümüşdağ’dan ’ye çagrı geldi

Gümüşdağ’dan TFF’ye çagrı geldi
Giriş Tarihi: 19.12.2019
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcama limiti sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarma kararını tekrar gözden geçirmesini, eski uygulamaya dönülmesi yönünde ilk imzayı atmaya da hazır olduğunu söyledi. Gümüşdağ, "Madem finansal fair play konusunda geçmişte konuşulan taleplerin bugün tam tersi düşünülüyor, o zaman kulüplerin çoğunluğunun imzasıyla yüzde 40 sapma oranının tekrar yüzde 30'a düşürülmesi yönünde karar alınması doğru olacaktır. Ben ilk imzayı atmaya hazırım." dedi.
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