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İncirliova iz sürüyor

İncirliova iz sürüyor
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Aydın Süper Amatör Lig A Grubu'nda zirve mücadelesi veren İncirliova Belediyespor, 8. haftada Koçarlı Belediyespor'u deplasmanda 7-0 yendi, Play-Off umutlarını yeşertti. Koçarlı Vali Şenol Engin Stadı'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılar, Hasan Gündem (3), Cenk (2), Fırat ve Gürkan'ın golleriyle şov yaptı, İsabeyli Şırlan ve Kuşadası'nı takibini sürdürdü. İncirliova Belediyespor, puanını 15'e çıkarırken, 5. yenilgisini alan Koçarlı Belediyespor ise 2 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ilk devrenin son maçında bu hafta Didim Belediyespor'u ağırlayacak.

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