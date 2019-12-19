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’ın ödü koptu

Kartal’ın ödü koptu
Giriş Tarihi: 19.12.2019

, kupada ’ın rövanşında 24Erzincan’a 2-0 mağlup oldu ancak yenilgiye rağmen turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. tur maçında 3-0'ın rövanşında Anagold 24Erzincanspor'a konuk olan Beşiktaş 2-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 3-0 aldığı için bir üst tura yükseldi. 10. dakikada Ayhan'ın pasında topu alan Hüseyin Çitay'ın şutunu kaleci Utku kolay kontrol etti. 45+1'de Halil Yılmaz'ın köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 53'te Abdurrahman'ın ceza sahasının dışından sert şutu üst direkten döndü. 64'te Lens'in ortasında Umut Nayir kafa vuruşu ile tamamlamak istedi. Ancak top üst direkten döndü. 89'da Ali Öztürk topu Osman Şahin'e indirdi. Osman, sağ çaprazdan iki Beşiktaşlı oyuncu arasından yaptığı vuruşla takımının ikinci golüne imzasını attı: 2-0. Maç 2-0 Erzincan'ın üstünlüğü ile bitse de tur atlayan Beşiktaş oldu.
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