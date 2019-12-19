Kayalıoğlu fırtına gibi

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu’nda Turgutalp Gençlik’i 2-0’lık skorla yenen sarı-siyahlı takım, Süper Lig’e göz kırptı.

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nun lideri Kayalıoğluspor, taraftarları önünde Soma Turgutalp Gençlikaspor'u 2-0 yenerek 24 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Mustafa Çakıcı, Servet Dikilikaya, Süleyman Kazak, Erdoğan Ayaş, Süleyman Tunç, Koray Uslu, Kayacan Çetin, Görkem Dalgıç, Anıl Sami Üstün, Alper Demirayak, Berkay Gürlek'ten oluşan kadroyla sahaya çıkan sarı-siyahlılar ilk yarısı golsüz sona eren maçta, 63. dakikada Alper ve 90+3. dakikada Anıl Sami'nin golleriyle bayram yaptı. Bu sezon oynadığı 9 maçın 8'ini kazanan Kayalıoğluspor, bir maç fazlasıyla Mecidiyeköy Tarımspor'la farkı 5 puana çıkardı. Başkan Murat Genç, "Hedefimiz şampiyon olarak Play-Off biletini almak ve ardından Süper Amatör Lig'e yükselmek" diye konuştu.



■ KENAN MOLLA