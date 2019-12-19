Kilit operasyonu

Süper Lig’de Cumartesi Galatasaray’ı ağırlayacak olan Göz-Göz’de teknik direktör İlhan Palut, önce rakibin yıldızları Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao’yu durduracak. İstanbul ekibinin gol ayakları karşısında savunmayı alarma geçiren Palut, şampiyonluk mücadelesi veren Cim-Bom’u Napoleoni, Serdar ve golcü Cameron Jerome ile vuracak.

Süper Lig'de deplasmanda aldığı G.Birliği yenilgisiyle 5 maçlık yenilmezliğini noktalayan Göztepe, G.Saray maçıyla yine çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, Cumartesi günü son kez sahaya çıkacağı Doğanlar Stadı'na zaferle veda etmeyi planlarken, rakibini imha planını da hazırladı.



YILDIZLARA ÖNLEM

Teknik direktör İlhan Palut, İstanbul ekibinin gol yükünü çeken orta saha oyuncuları Babel (4), Belhanda (3) ve Feghouli (2) ile sakatlıktan çıkan Kolombiyalı yıldızı Falcao'ya önlem alarak, yıldızlara kilit vuracak. Babel ve Feghouli'yi savunmada Gassama ve Leo ile durduracak olan Palut, Belhanda'yı tutma görevini de Soner'e verecek. Falcao'ya ise savunmada Alpaslan göz açtırmayacak.



G.SARAY MAÇI KAPALI GİŞE

Yönetim Galatasaray ile oynanacak maçın biletlerini dün satışa açarken, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Passolig sistemi üzerinden satışa çıkan biletler dakikalar içinde tamamen tükendi. İkinci yarıda yeni stadına geçiş yapacak olan Göztepe, Doğanlar Stadı'ndaki son maçını kapalı gişe oynayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik maç için tribünde özel şovlarla takıma destek vererek takımı zafere uçuracak.



EREN İLE YASİN RAKİP OLACAK

Göztepe'nin Galatasaray ile oynayacağı maçta İzmir ekibinin formasını giyen iki yıldız oyuncu eski takımlarına karşı yedek kulübesinde maça çıkacak. Yasin Öztekin ile sezon başında G.Saray'dan transfer edilen Eren, eski takımlarına rakip olacak. İki oyuncuyu da yanında oturtacak olan teknik direktör İlhan Palut, maçın skoruna göre Yasin ve Eren'i sonradan oyuna sürmeyi planlıyor. Yasin ve Eren'in bu sezon Göztepe formasıyla ligde golü bulunmuyor.



KRİTİK MAÇI TOKAT YÖNETECEK

Göztepe'nin Galatasaray ile İzmir'de Cumartesi günü oynayacağı kritik maçı hakem Serkan Tokat yönetecek. Bu sezon Göztepe'nin hiçbir maçında düdük çalmayan Tokat, son 5 sezonda sarı-kırmızılı ekibin sadece 4 maçında görev yaptı. Göztepe bu maçlarda 3 yenilgi alırken, sadece 1 galibiyet kazandı. Tokat ligde en son Göz- Göz'ün, geçen sezon deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçta düdük çalmıştı.







■ BURAK HAKERLER