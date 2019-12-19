  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Kuşadası zirve aşkıyla

Kuşadası zirve aşkıyla

Kuşadası zirve aşkıyla
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Aydın Süper Amatör Lig A Grubu'nda Kuşadasıspor, sahasında karşılaştığı Davutlar Belediyespor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek, Bölgesel Amatör Lig ışığını yaktı. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, Yakal (2), Devran (2), Halim ve Mertcan'dan geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Kuşadasıspor, Davutlar galibiyetiyle puanını 18'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Ligin ilk devresinin sona ereceği bu hafta Germencikspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kuşadası, maçtan galibiyetle ayrılması halinde haftayı bay geçirecek lider Didimspor ile puan farkını 1'e indirecek.

■ MEHMET KAVAS
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası zirve aşkıyla haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN