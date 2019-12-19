Kuşadası zirve aşkıyla

Aydın Süper Amatör Lig A Grubu'nda Kuşadasıspor, sahasında karşılaştığı Davutlar Belediyespor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek, Bölgesel Amatör Lig ışığını yaktı. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, Yakal (2), Devran (2), Halim ve Mertcan'dan geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Kuşadasıspor, Davutlar galibiyetiyle puanını 18'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Ligin ilk devresinin sona ereceği bu hafta Germencikspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kuşadası, maçtan galibiyetle ayrılması halinde haftayı bay geçirecek lider Didimspor ile puan farkını 1'e indirecek.



■ MEHMET KAVAS