Madalya avcıları

Serbestte 8 okuldan 41, grekoromende 6 okuldan 25 öğrenci mücadele etti. Birinci olan öğrenciler, 10-12 Ocak’ta Uşak’taki müsabakalara katılma hakkı kazandılar

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği, Muradiye Spor Salonu'nda yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalara serbestte 8 okuldan 41, grekoromende ise 6 okuldan 25 sporcu katıldı.



ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ

Manisa'daki organizasyonda Serbestte 57 kiloda Alper Karakum (Şehit Mustafa Serin), 61 kiloda Mehmet Yılmazer (Demirci Necip Fazıl), 65 kiloda Rezan Gök (Turgutlu Özel HATEM), 70 kiloda Abdülsamet Erginbaş (Turgutlu İHL), 74 kiloda Bedirhan Sezer (Soma İHL), 79 kiloda Ramazan Kayacan (Akhisar Cumhuriyet), 86 kiloda İsmail Karaltı (Akhisar Çağlak Lisesi), 92 kiloda Osman Uçar (Turgutlu İHL), 125 kiloda Yaşar Bozkurt (Turgutlu İHL) birinci oldu. Grekoromende 55 kiloda Cihan Yaşar (Özel Yüksel Koleji), 60 kiloda Seyitcan Beytekin (Özel Hedef Koleji), 63 kiloda Onur Yurtada (Özel Yüksel Koleji), 67 kiloda Kerem Kınık (Özel Yüksel Koleji), 72 kiloda Muhammet Berat Sırım (Şehit Evren Kara MTAL), 77 kiloda Yunus Emre Genç (Alaşehir İHL), 82 kiloda Ramazan Öz (Şehit Evren Kara MTAL), 87 kiloda Onur Balaban (Şehit Evren Kara MTAL), 97 kiloda Berdan Adsaz (Özel Yüksel Koleji), 130 kiloda Ömer Yücel (Alaşehir İHL) birinciliği elde etti. Birinci olan sporcular, 10-12 Ocak'ta Uşak'ta yapılacak grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek.



■ CÜNEYT HASÇELİK