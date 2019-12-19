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FK - Kayserispor (CANLI)

Manisa FK - Kayserispor (CANLI)

19.12.2019, 12:58

, 5. Tur rövanş maçında sahasında ekibi 'u konuk ediyor. Ev sahibi takım ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Zorlu mücadelenin canlı yayını haberimizde...

CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.

Günün ilk mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Manisa FK: Yusuf, Mehmet, Oğuz, Erman, Emir, Erhan, Onur, Umut Kaya, Zahit Fındık, Çağrı, Sinan Kurumuş.

İstikbal Mobilya Kayserispor: Doğan, Emirhan, Osman, Sinan, Barış, Ercan, Selahattin, Aksel, Eray, Taner, Ümran

KAYSERİ'DE İKİ İSİM DEVREYİ KAPATTI
Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Mensah ve Poluain'den kötü haber geldi. İki futbolcu da, hem Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK'ya karşı hem de ligin ilk yarısının son iki maçı olan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.

İLK MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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