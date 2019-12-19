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- (CANLI)

Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon (CANLI)

19.12.2019, 16:51

'nın yayıncısı olduğu 'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor. Günün üçüncü maçında 'in güçlü ekibi evinde 'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla tur için sahaya çıkıyor. Konuk Hekimoğlu Trabzon'da ise hedef tur için gerekli skoru alıp sürprize imza atmak.

CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor. Günün üçüncü maçında Süper Lig'in güçlü ekibi Medipol Başakşehir evinde Hekimoğlu Trabzon'u konuk ediyor.

Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla tur için sahaya çıkıyor. Konuk Hekimoğlu Trabzon'da ise hedef tur için gerekli skoru alıp sürprize imza atmak.

Bu zorlu karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Demba Ba, Mahmut Tekdemir, Aziz Eraltay, Vieira da Silva, Kerim Frei, Berkay Özcan, Azubuike, Robinho, Muhammed Emin Sarıkaya, Gökhan İnler

Hekimoğlu Trabzon: Bekir Demircan, Miraç Acer, Volkan Altınsoy, Talha Yazgan, Taha Gür, Bahadır Erol, Hakan Yavuz, Samet Yalçın, Mertcan Çam, Taha Balcı, Musa Caner Aktaş

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