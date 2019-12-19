Nazilli’de boks il birinciligi yapıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzun yıllar sonra yeniden düzenlenen boks müsabakalarında heyecan sona erdi. Nazilli Spor Salonu'ndaki şölene 4 okuldan 17 sporcu katıldı. Boksseverlerin büyük ilgi gösterdiği şampiyonada A Grubu'nda genç erkekler 60 kiloda Nuri Can Akkaya, 69 kiloda Şahan Çakır, 91 kiloda Demirkan Poyraz, B Grubu genç erkekler 54 kiloda Azad Çelik, 57 kiloda Bilal Çömez ve Uraz Han Çınar, 60 kiloda Baran Karcı ve Bayram Karol, 63 kiloda Aziz Eraslan, Mustafa Şahin Gültekin, 66 kiloda Mustafa Ali Olez, Muhammed Turan, 70 kiloda Yiğit Muharrem Yelken, 75 kiloda Servan Turan, 80 kiloda Umut Solmaz, Ahmet Dağ ve Mehmet Can Sezer madalya aldı.



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