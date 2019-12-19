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Ndiaye atağı

Ndiaye atağı
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Bordo-mavililer, bir dönem forması da giyen orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Orta alana mutlak bir transfer yapacak bordomavililerin hedefindeki isim bir dönem Osmanlıspor ve Galatasaray'da da forma giyen Ndiaye. İngiliz yayın organı The Telegraph, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Badou Ndiaye ile Trabzonspor'un ciddi olarak ilgilendiğini yazdı. Telegraph, Stoke City'nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığı ve Trabzonspor'un 48 saat içerisinde Ndiaye'yi Türkiye'ye getirebileceğini iddia etti. KİRALIK FORMÜLÜ HABERDE transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceğine yer verildi. Haber gündeme bomba gibi düşerken transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
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