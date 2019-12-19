Taraftarlar yolda kaldı

Denizlispor'un, Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı izlemeye giden Denizlisporlu taraftarlar, müsabakanın ardından dönüş yoluna geçti. Ancak yeşil-siyahlı futbolseverlerin aracı Giresun'da arızalandı. Şoför ve taraftarlar önce aracı iterek çalıştırmayı denedi ancak başarılı olamadılar. Araç şoförünün minibüsün tamir görmeden çalışamayacağını söylemesi üzerine taraftarlar, bir süre üstlerine battaniye sararak beklemeye başladı. Sonrasında ise taraftarlar, Giresun Bulancak Devlet Hastanesi'ne sığınarak geceledi.