Tire tutulmuyor

13 maçtan 10’unu kazanan, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım lider Yelki’yi takibini sürdürürken, şampiyonluk yarışında ‘Ben de varım” dedi.

Tire Belediyespor, İzmir 1. Amatör Küme H Grubu'nda fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılılar, Sakin Şehir Seferihisarspor'u 12-0'lık farklı skorla mağlup ederek, lider Yelkispor'u takibini sürdürdü. 13 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tire Belediyespor, attığı 69 golle en golcü takım olarak dikkat çekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda coşkulu taraftar grubunun önünde oynanan karşılaşmayı Nijeryalı Reşat İbrahim (5), Hasan Durmaz (3) Berkan Çükür (2), Halim Balbakan ve Boran Uzar'ın golleriyle farklı kazanan Tire, hafta sonunda Beydağ Belediyespor deplasmanında terleyecek. Takımının birlikte oynama alışkanlığı kazandığını ifade eden teknik patron Serkan Söğüt, "İki puan geriden takip ettiğimiz grup lideri Yelkispor ile 20. haftada final niteliğinde bir maça çıkacağız. Bu maça kadar sürpriz kayıp yaşamak istemiyoruz. Grubu lider tamamlayıp, Play-Off'ta avantaj yakalamayı hedefliyoruz. Projeleri olan bir takımız. En geç 3-4 yıl içinde profesyonel lige çıkacağız" dedi.



■ NADİR UYSAL