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- Altay | İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor - Altay | İlk 11'ler belli oldu

19.12.2019, 19:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,20:24

, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor, 1. Lig ekibi Altay'ı konuk ediyor. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan turun ilk maçında bordo mavililer deplasmanda rakibini ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-1 mağlup etmişti. 20.45'te başlayacak karşılaşmayı A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor ile Altayspor, Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Son 16 turuna kalmak için mücadele verecek olan her iki takımın bu karşılaşması izleyenlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge.

Altay: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Deniz, Tavares, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin.

Karşılaşma A Spor ve yeniasircom.tr'den naklen yayınlanacak.

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