Yüksek gerilim

Tuzlasporlu Gökhan’ın, Fatih Terim için “Benim gözümde artık hoca falan değilsin! Gökhan Çıra benim, buyur gel, vurdur hocam” sözleri çok konuşulurken sarı-kırmızılı kulüpten de sert tepki vardı

Tuzla-G.Saray maçı bitti ama yankıları dün de devam etti. Sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında rakibini 4-0 yenmesinin ardından son düdükle birlikte sahanın karışmasıyla herkes bu maçtaki olayları ve demeçleri konuştu. Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra ile G.Saray'ın file bekçisi Muslera arasında yaşanan gerilim sonrası demeç trafiği yaşanırken özellikle Gökhan'ın sosyal medyadan açıklamaları dikkat çekti. G.Saray'ın altyapısında da oynayan Gökhan Çıra, mesajında "Allaha şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım. Sen Muslera'sın bana gelip küfür ediyorsun. Sen Fatih Terim İmparatorsun değil mi? Benim gözümde artık hoca falan değilsin! Yanında yardımcı hocan gelip bana kafa atıyor, sen hala mafyalık yapıyorsun. Gökhan kim diyorsun? Gökhan Çıra benim, buyur gel vurdur hocam" dedi. Bu arada Gökhan'ın G.Saray döneminde Muslera ile çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı. Çokça paylaşılan fotoğraf sonrasında Çıra'ya sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

GALATASARAY'DAN SERT TEPKİ GELDİ

G.SARAY li dün sert bir açıklamada bulundu ve "şer odaklarının" G.Saray'ı kaotik bir ortama çekmek istedirü Hande Sümertaş'ın da saldırıya uğradığının aktarıldığı açıklamada, "Bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar, Türk sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar" denildi.



HOCALAR NE DEMİŞTİ?

İki takımın teknik direktörü de maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Muslera'ya yüklenip "Muslera, bizi sürekli tahrik etti. G.Saray ikinci maça linç ve intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum ama onların rakibi biz değiliz" derken, G.Saray'ın hocası Fatih Terim ise "Rakip hocanın ne dediği beni çok ilgilendirmiyor. Gökhan'ı sordum, bizim genç takımda oynamış. Kendisini tebrik edecektim, 1 hafta önce ameliyat olup sahaya çıktığı için. Sormam mı, sorarım tabii" demişti.