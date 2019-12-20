16’lık Yiğit imza attı

Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetiştirdiği U-16 Milli Takım futbolcusu Yiğit Kerem’le Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde profesyonel sözleşme imzaladı.

Türk futbolunda en iyi altyapıya sahip olma adına önemli çalışmalara imza atan ve tesisleşme anlamında da Türkiye'nin örnek kulüplerinden biri olan Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetiştirdiği milli futbolcusu Yiğit Kerem'le profesyonel sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan, altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar, U-16 takımı antrenörü Turgay Sütçüoğlu ve genç futbolcunun annesi, babası ve kardeşi kulüp tesislerinde hazır bulundu.



'ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN'

Başkan Aktan, "Bugün bizim için ve kulübümüz için çok önemli bir gün. Büyük bir sabırla beklediğimiz, meyvelerini ısrarla toplamak istediğimiz altyapımızın bugün ikinci sözleşmesini yapıyoruz. Bütün emeğimiz, çabamız altyapıdan A takıma Yiğit gibi kardeşlerimizi çıkararak hem kendilerine, hem ailelerine, hem kulübümüze, hem Manisa'mıza hem de Türk futboluna değer katmasını istiyoruz. Bizim orta ve uzun vadedeki bütün hedefimiz bu. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. Yiğit ise, "Gurur verici bir gün. 8 senedir içinde bulunduğum Manisa Futbol Kulübü'nde hayallerimin ilk adımlarını atıyorum. Çok mutluyum. Bu formayı başarıyla dalgalandıracağıma inanıyorum" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK