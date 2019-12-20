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’a ’dan doping

Akhisarspor’a ATSO’dan doping
Giriş Tarihi: 20.12.2019
TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Bolu maçı öncesi, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) moral yemeğinde bir araya geldi. ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, yönetim, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. Ulusoy, "Sizleri burada ağırlamak bir onur ve şereftir. Biz Akhisarspor'un marka değeri taşıdığının bilincinde olan bir odayız. Akhisarspor 7 yıl süre ile Süper Lig'de mücadele ederek çok büyük başarılar elde etmiş bir kulüp. Başarıların devamı için elimizden geleni yapacağız" dedi. Öte yandan dünkü idmanda Muhammet Reis ve Cikalleshi düz koşu yaptı, Hasan Ali Adıgüzel ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

■ KENAN MOLLA
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