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Badmintonda rüzgarı

Badmintonda Manisa rüzgarı
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton Altyapı Takımı, 2019 yılında elde ettiği Türkiye dereceleriyle Manisa'yı bir kez daha gururlandırdı. Takım, bu kapsamda kazandığı başarıları Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde kulüp başkanı Mevlüt Aktan'la paylaştı. 2016-2019 yılları arasında kulübün, özellikle altyapı sporcularla 11 yaşaltı Türkiye Şampiyonaları'nda ilk üçte yer aldığını hatırlatan antrenör Hatice Tokmakçı, "Son olarak Ekim ayı içerisinde yapılan 11 Yaşaltı Türkiye Şampiyonası'nda İsmet Samet Bülbül, Elif Kayılap, karışık çiftler kategorisinde Türkiye 2.'si yine aynı müsabakada Ali Hamza Doğan ve İsmail Samet Bülbül çift erkekler kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu" dedi. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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