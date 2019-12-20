TFF TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da yaprak dökümü erken başladı. Son dakika transferi olarak Bal-Kes'e dahil olan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Halil İbrahim Çolak, kendisine yapılan transfer teklifine 'Hayır' diyemedi ve kırmızı beyazlı yöneticilerle helalleşerek yeni kulübünün yolunu tuttu. Kırmızı-beyaz formayla 12 lig maçında yer alan Halil İbrahim Çolak, 2. Lig ekibi Samsunspor yönetiminden aldığı teklifi, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı ile paylaştı. Halil İbrahim, yönetime Karadeniz ekibinin teklifinin cazibesini ve maddi şartlarını geri çevirmek istemediğini belirtip veda etti.
■ ÜMİT YÖNEY
■ ÜMİT YÖNEY
Bal-Kes’te H.İbrahim Samsunspor’a kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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