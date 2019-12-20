Başkan Çetin için hapis cezası istemi

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Fethiye'de bir restoranda rezervasyon tartışması sonrası çıkan arbedeye karışıp polislerle tartışarak karakolluk olmuştu. Çetin ve yakınları için 12 polis görevlisi kasten yaralamak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret suçlarından davacı olurken, müşteki şüpheli sıfatıyla Çetin, eşi ve oğlu ile birlikte kasten yaralama suçları nedeni ile bazı polislerden davacı oldu. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı iddianame ile dava açılması için Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Çetin ve yakınları için 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunulduğu öğrenildi.



■ ERDOĞAN CANKUŞ