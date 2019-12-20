Beşiktaş’ın rotası Ada

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Orta alana takviye yapmak isteyen Kartal yönetimi, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Danny Drinkwater'ı gündemine aldı. Chelsea'nin 2017 yılıhda 38 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester'dan aldığı 29 yaşındaki oyuncu, sezon başında 6 aylığına Burnley'e kiralanmıştı. Premier Lig'de sadece 1 maç oynayan ve mutsuz olan Drinkwater'ı 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi girişimlere başladı.