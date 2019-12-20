Denizli kendini sıkmadı

İzmir’de 5-3 kazandığı maçın rövanşında Altınordu karşısında Estupinan’ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapatan yeşil-siyahlılar, Kemal Rüzgar’a engel olamadı ama turladı.

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Altınordu ile 2-2 berabere kalmasına rağmen, ilk maçı 5-3 kazandığı için tur vizesini aldı. 6. dakikada Sağdan topla hareketlenen Mehmet Akyüz'ün penaltı noktasına yaptığı ortada kaleci Ali Emre topu elinden kaçırdı. Boştaki meşin yuvarlağı Estupinan fırsatçılığını göstererek kafa vuruşu ile filelere gönderdi: 1-0. 30'da soldan Asım'ın ortasında penaltı noktasında Recep'in kafa vuruşu üst direkten döndü. Kale sahası içine düşen topu ilk golün sahibi Estupinan sol çaprazdan plase vuruşla ağlara gönderdi: 2-0. Devre 2-0 sona erdi. 48'de ceza alanı içinde oluşan karambolde müsait durumda Estupinan'ın vuruşunda top yandan auta çıktı. 51'de konuk ekip farkı bire indirdi. Bu dakikada Kemal Rüzgar orta alanda kaptığı topla hareketlendi. Ceza alanına girmeden sert vurdu ve Tolgahan'ı avladı: 2-1. 80'de Hüseyin Atakan soldan cezalanına girdi, vuruşunda kaleci Hüseyin topu çeldi, Kemal Rüzgar önüne düşen topu boş kaleye gönderdi, skoru belirledi: 2-2.



■ SEBAHATTİN ALP