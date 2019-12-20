Fener’in hücum planı

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf’un 25 yaşındaki yıldızı Kenan’ı renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Kanarya, başarılı ismi bonservisiyle almak istiyor.

Devre arasında hücum hattına bir takviye yapmasına kesin gözle bakılan F.Bahçe, bir süre önce G.Saray'ın da transfer listesinde yer alan Kenan Karaman için harekete geçiyor. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Fortuna Düsseldorf'un yıldız oyuncusu için önümüzdeki günlerde girişimde bulunacak olan sarı-lacivertliler oyuncuyu bonservisi ile almak için uğraş verecek. Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek 25 yaşındaki isim bu sezon Alman ekibinde 8 karşılaşmada 435 dakika süre aldı ve sadece Werder Bremen maçında rakip fileleri sarsmayı başardı. Kanarya'nın Kenan dışında bir kanat oyuncusuyla da daha ilgilendiği öne sürüldü.



SEKİDİKA DA GÜNDEMDE

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika için de istekli olan ekip bu oyuncuyla ilgili olarak devre arasında nabız yoklayacak. Bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 15 maçta 8 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çeken Nijeryalı futbolcunun transferi de sürpriz sayılmayacak.