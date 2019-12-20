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'ın yıldız futbolcusu Babel'den o iddialara cevap!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Babel'den o iddialara cevap!

20.12.2019, 13:41

'ın Hollandalı futbolcusu , alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü 'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere cevap verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Babel'in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda FIFA'ya şikayette bulunduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

IHA

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